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DEAŞ'ın silahlı güvenlik güçleri arasında görev alan şahıs Samsun'da yakalandı

DEAŞ'ın silahlı güvenlik güçleri arasında görev alan şahıs Samsun'da yakalandı
22.02.2023 20:26 - Son Güncelleme: 22.02.2023 20:30

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terörle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu daha Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ'ın silahlı güvenlik güçleri arasında yer aldığını tespit ettikleri Irak uyruklu 25 yaşındaki M.A.A.A.'yı yaptıkları takip ve çalışma sonucu Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Terör örgütü içinde yer aldığı dönemde silahlarla çekilmiş fotoğrafları da ele geçen M.A.A.A., TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.A.A.A., suçunu itiraf ederek, " 2015 yılında DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine katıldım. DEAŞ terör örgütünün silahlı güvenlik güçleri arasında faaliyet yürüttüm. Faaliyetim buradaki polislerin görevleri gibiydi. Örgüt içinde silahlı çatışmaya katılmadım. Her hangi bir kimseyi de öldürmedim. Örgüttün kaçıp Türkiye'ye yeni .ir hayat kurmak için geldim. Irak'ta kalsaydım Irak hükümeti beni yakalayacaktı" dedi.

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