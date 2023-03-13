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D-100’de lüks cip su kanalına uçtu!

D-100’de lüks cip su kanalına uçtu!
13.03.2023 00:44 - Son Güncelleme: 13.03.2023 01:08

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, saat 21.45 sıralarında Bolu’nun Dağkent Mahallesi mevkiinde D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Bilal Eren Y. idaresindeki 67 ABF 141 plakalı cip, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan lüks araç, savrularak su kanalına uçtu. D-100 karayolunun Dağkent TOKİ evlerine giden yol ayrımındaki betona çarpan cip, İstanbul istikametine doğru ters dönerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen sağlık ekipleri yaralıyı araçtan çıkarıp ambulansa taşıdı. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın etkisiyle hava yastıkları açılan ve ön camında kırık olduğu görülen lüks araçta ise ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta oluşması muhtemel bir yanmanın önüne geçildi.

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