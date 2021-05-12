RAMAZAN İMSAKİYE
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D-100 Karayolu'nda taksiden çıkan tekerlek tehlike saçtı

D-100 Karayolu'nda taksiden çıkan tekerlek tehlike saçtı
12.05.2021 10:14
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İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda hızla giden taksinin tekeri çıktı. Yol ortasında metrelerce ilerleyen tekerlek sürücüler için tehlike yarattı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.


D-100 Karayolu'nun Kadıköy istikametinde seyreden 34 THF 04 plakalı taksinin tekeri yerinden çıktı.Tekerlek yol ortasında ilerlerken, durumu fark eden taksi sürücüsü dörtlülerini yakarak taksiyi emniyet şeridine çekti.



Tekerlek ise D-100'de metrelerce ilerleyerek sürücüler için tehlike saçtı.



Bir sürücü cep telefonu kamerasıyla tekerleğin yolculuğunu görüntülerken bir yandan da diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Bazı sürücüler tekerleğe çarpmaktan son anda kurtuldu.

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