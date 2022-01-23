Çorum’da off-roadcular tırı böyle kurtardı

Çorum’da off-roadcular kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan bir tır ve mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı Çorum’da etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışıyla birlikte Türkiye’nin en önemli güzergahları arasında yer alan D-100 karayolu başta olmak üzere Çorum-Samsun ve Çorum-Amasya karayollarında kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geldi. Karayollarına bağlı ekipler sabah saatlerinden itibaren yollarda çalışma yaparken Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tüm araç sürücülerini dikkatli olmaları için uyarıyor. Karayolları ve polis ekiplerinin yoğun mesai harcadığı karayolunda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. Ankara yönünden gelen yolcu otobüsleri de otogarda yolun açılması bekletiliyor.