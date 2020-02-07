Çorum'da feci kaza! Para nakil aracı ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 07.02.2020 15:44

Çorum’da para nakil aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-İskilip karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Y.(52) yönetimindeki 06 FL 9556 plakalı bir bankaya ait para nakil aracı ile Ali D.(71)'nin kullandığı 19 UK 959 plakalı otomobil Altınbaş köyü yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç hurdaya dönerken sürücüler ile para nakil aracında bulunan Yusuf Ö.(36) ve Bilal E.(33) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan Ali D. ise Çorum Belediyesi İtfaiye Kaza Kırım Ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Ali D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İskilip Çorum karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.