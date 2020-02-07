Haberler Video İstanbullunun Koronavirüs tedirginliğine Tayvanlı turistten led yazılı önlem! 'Çinli değilim, Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' |Video
İstanbullunun Koronavirüs tedirginliğine Tayvanlı turistten led yazılı önlem! 'Çinli değilim, Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' |Video

İstanbullunun Koronavirüs tedirginliğine Tayvanlı turistten led yazılı önlem! 'Çinli değilim, Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' |Video

07.02.2020 15:22

İstanbul'da vapur iskelesinde görüntülenen Tayvanlı turistin etraftakilerin kensidini koronavirüs taşıdığını sanmaması için aldığı önlem sosyal medyada gündem oldu. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de Koronavirüs tedirginliği var. Türkiye'deki Tayvanlı turistin bu tedirginliği ortadan kaldırmak için çantasına yazdığı 'Çinli değilim, Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem' yazısı görenleri güldürdü.


Çin'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın her yerinde yaşanan korku, bu ülkenin vatandaşlarına karşı endişeyle yaklaşılmasına neden oluyor. Çinli vatandaşlar, kendilerinden kaçanlara virüslü olmadıklarını anlatmaya çalışıyor. Sadece onlar da değil, Asya ülkelerinin diğer vatandaşları da aynı çaba içinde.

Onlardan biri de İstanbul Eminönü'nde görüntülendi. Vapur iskelesindeki Tayvanlı bir turistin çantasındaki led ekranda akan "Çinli değilim. Tayvanlıyım, Ölürüm Türkiyem" yazısı çevredekilerin ilgisini çekti.

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