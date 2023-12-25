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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 25 Aralık 2023, 17:47 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023, 17:51

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit yakınlarına skandal sözler!

Türkiye, PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 12 evladına ağlarken hem Kandil'in partisi DEM'le iş birliği yapan hem de şehit cenazesine katılan Özgür Özel'in ikiyüzlü siyasetine de şahit oluyor. Manisa'daki şehit cenazesine katılmak isteyen Özgür Özel'e şehit yakınları büyük tepki gösterdi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından “Özgür dışarı” sloganları attı. Durum CHP yandaşı kronik tetikçi Fatih Altaylı'yı rahatsız etti. Şehit yakınlarının Özgür Özel’e gösterdiği tepkiye “Büyük ihtimalle provokasyon” diyen Altaylı, "Özgür Özel, şehit olan askerlerle daha önce fotoğraf çekilmesine rağmen, onların cenazesinde Özgür dışarı diye birileri bağırdı. Terörün kış ortasında yeniden uç vermesinin sebebi belki de CHP’yi sıkıntıya sokmak" ifadelerini kullandı. Bir skandal da Can Ataklı'dan geldi. Ataklı şehit babasını hedef alarak, "Kimsin ulan sen!" şeklinde rezil sözler söyledi. İşte Can Ataklı'nın ö sözleri...

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