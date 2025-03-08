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Çağla Tuğaltay’ı Kim Öldürdü?
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Çağla Tuğaltay'ı Kim Öldürdü?

Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 11:13 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2025 11:20

İstanbul Fulya'daki evinde vahşice öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayeti 25 yıl sonra yeniden gündem oldu. Tuğaltay'ın cansız bedeni ağabeyinin odasında boğazı kesilmiş şekilde bulunmuştu. Evde yapılan incelemelerde cinsel istismara dair bir iz bulunmazken, yabancı bir parmak izine de rastlanılmamıştı. Adli Tıp'ın katilin solak olduğunu açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Çağla'nın ağabeyi İlker Tuğaltay'ın da solak olduğu iddia edilmişti. İlker Tuğaltay yıllar sonra A Haber canlı yayına konuştu. Görgü tanıdığından yıllar sonra gelen itiraf ise herkesin kanını dondurdu. İşte yıllardır çözülemeyen cinayetin detayları...

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