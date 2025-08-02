Çağan Şengül konsere giderken trafik kazası geçirdi! 7 yaralı

BARİYERLERE SAPLANAN MİNİBÜSTE 7 KİŞİ YARALANDI

Ankara'da vereceği konser için yola çıkan şarkıcı Çağan Şengül'ün bulunduğu minibüs, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi gişeler mevkisinde kaza yaptı. Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Kazada sürücü S.H. direksiyon mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

ŞARKICI ŞENGÜL VE EKİP ARKADAŞLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste bulunan şarkıcı Çağan Şengül ile Z.D., M.A.B., M.A.Ö., M.E.G., D.U.B. ve sürücü S.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Kaynaşlı gişeleri mevkisinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.