Türkiye dün (7 Haziran) İstanbul Büyükçekmece'de halıya sarılı halde bulunan cesedi konuşuyor. Denizden çıkartılan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edilirken cinayetle ilgili şok detaylar ortaya çıktı.

HALIYA VE ZİNCİRE SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Büyükçekmece'de önceki gün balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının cesedinin ayrıca bir zincirle sarıldığını ve 10 kilogramlık bir ağırlık takıldığını tespit etmişti. Elleri ve ayakları bağlı bir şekilde olan cesedin yüzünün de tanınmaz halde olduğu belirlenmişti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ: SEDEF GÜLER

Polis yaptığı inceleme sonucu 20-30 yaşında olduğu düşünülen ve yeni öldürüldüğü tespit edilen cesedin parmak izi kayıtlarından Sedef Güler adlı genç kadına ait olduğunu tespit etmişti. Bu gelişme üzerine Sedef Güler'in cep telefonu kayıtlarından genç kadınla son görüşen kişiler tespit edildi. Çevrede bulunan tüm güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ 2'Sİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olarak 3 kişinin kimliğini tespit etti. İlk önce genç kadınla sosyal medya üzerinden son olarak konuşan O.Ö. adlı kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli olayla bir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

CESEDİ ATTIKLARI ANLARI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Daha sonra çevrede yapılan güvenlik kamera incelemesinde bir otomobilin Büyükçekmece köprüsü üzerine gelerek kısa süre durduğu ve araçtan bir şeyler atıldığı görüldü. Bu gelişme üzerine otomobilin plakası tespit edildi. Otomobilin Yavuz G. adlı kişi tarafından kullandığı belirlendi. İstihbarat çalışması sonucu olay sırasında araçta Fırat B. adlı şüphelinin de olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ EV TESPİT EDİLDİ

Polis, Fırat B.'yi Beylikdüzü'nde oturduğu kiralık evde gözaltına aldı. Yapılan incelemede cinayetin bu evde işlendiği tespit edildi. Polis evde yaptığı incelemede boğularak öldürüldüğünü değerlendirdiği Sedef Güler'i, öldürmekte kullanılmış olabilecek kaşkol, eşarp ve ip gibi eşyalara el koydu. Bu deliller incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına gönderildi.

İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan ilk sorgusunda olayı anlatan Fırat B. olay sırasında kendi evinde olmadığını arkadaşının telefonu üzerine eve gittiğini söyleyerek "Ben gittiğimde kız ölmüştü. Cesetten nasıl kurtulacağımızı konuşarak plan yaptık. Nalburdan zincir aldık. Cesedi battaniyeye koyup, üzerine ağırlık yapması için zincir sardık. Evde bulduğumuz bir dambılıda zincire bağladık. Sonra otomobile koyarak gidip köprüden aşağı attık" dedi.

ARANAN ŞÜPHELİNİN 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Polis, cesedin taşındığı otomobilin bulunduğunu, incelemenin sürdüğünü belirterek olayın firarisi olarak aranan Yavuz G.'nin uyuşturucu kullanmak suçundan çok sayıda polis geliş kaydı olduğunu ayrıca hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için operasyonların sürdüğü öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerle ilgili savcılıktan ek gözetim izni alındığını belirttiler.