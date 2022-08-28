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Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
28.08.2022 10:15

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Bursa Mudanya'da bir tur otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Yaşam Videoları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tur otobüsünün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasında bulunan ormanlık alandaki kara yolunda tur otobüsü yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiği, yaralıların olduğu bildirildi.

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