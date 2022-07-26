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Bursa'da seyir halindeki cip alev topuna döndü

Bursa'da seyir halindeki cip alev topuna döndü
26.07.2022 10:06

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Bursa’da seyir halinde olan cip bir anda alev topuna döndü. O anlar vatandaşların amatör kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi Akyıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü cadde üzerinde cipiyle seyir halindeyken sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahalede bulundu. Kullanılamaz hâle gelen cipi neden yandığı ise araştırılıyor.

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