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Bursa'da maganda kurşunu can aldı! Genç adam ölüme böyle gitti
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Bursa'da maganda kurşunu can aldı! Genç adam ölüme böyle gitti

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 14:41   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 14:41

Bursa'da kıraathanede oturduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet eden 4 çocuk babası adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olay sonrası polis geniş çaplı soruşturma başlatırken, 43 yaşındaki Evren Adıgüzel'in olaydan hemen önceki ölüme gittiği anların güvenlik kamerası görüntüleri yürekleri dağladı. Kaynakçılık yapan Adıgüzel'in organları da ailesinin isteğiyle bağışlanıp 5 hastaya umut oldu. Polis, şimdi magandayı yakalamak için Çarşamba akşamı silahını ateşleyen kişiyi araştırıyor.

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