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Bursa’da kavga eden 2 geç kızın kavgası kamerada! Esnaf zor ayırdı…

Bursa’da kavga eden 2 geç kızın kavgası kamerada! Esnaf zor ayırdı…
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Bursa'nın İnegöl ilçesi çarşı merkezinde 2 genç kızın kavgası amatör kameraya yansıdı. Genç kızları çevredeki esnaflar zorlukla ayırdı. İşte o anlar…


ESNAF ZOR AYIRDI

Olay İnegöl'ün Cuma mahallesi Uzun sokak diye adlandırılan çarşı merkezinde meydana geldi. 18 yaşlarındaki 2 genç kız henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladılar. Öfkelenen 2 genç kız çarşı merkezinde kavga etmeye başladılar. Kavgayı gören 4 erkek esnaf, genç kızları zorlukla ayırdılar.

O ANLAR KAMERADA
Kavganın ardından genç kızlar, olay yerinden uzaklaştılar. Genç kızların kavgası bir vatandaşın amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

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