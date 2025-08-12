Bursa’da dehşet: Nöbet geçiren çocuk havuza düştü!

NÖBET GEÇİREN ÇOCUK HAVUZA DÜŞTÜ

Olay, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte yapılan yüzme etkinliği sırasında havuz kenarında bulunan 4 yaşındaki Berra D., aniden nöbet geçirdi. Dengesini kaybeden küçük çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

ÖĞRETMENLER KURTARDI

Olayı fark eden öğretmenler, minik Berra'yı havuzdan çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun solunum sıkıntısı çektiği belirlendi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Acı haberi alıp hastaneye gelen anne Beyza T., büyük üzüntü yaşarken kreş görevlilerine tepki gösterdi. Durumu ağır olan Berra, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, savcılık talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.