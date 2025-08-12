Son Dakika
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı! Hedef 5 milyar dolar Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler AK Parti'de komisyon zirvesi! Güler ve Ala 22 üye milletvekiliyle toplantı yapacak
PODCAST CANLI YAYIN

Bursa’da dehşet: Nöbet geçiren çocuk havuza düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir kreşte yüzme etkinliği sırasında nöbet geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren minik Berra, hastanede yaşam savaşı veriyor.

NÖBET GEÇİREN ÇOCUK HAVUZA DÜŞTÜ
Olay, saat 14.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte yapılan yüzme etkinliği sırasında havuz kenarında bulunan 4 yaşındaki Berra D., aniden nöbet geçirdi. Dengesini kaybeden küçük çocuk, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.

ÖĞRETMENLER KURTARDI
Olayı fark eden öğretmenler, minik Berra'yı havuzdan çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun solunum sıkıntısı çektiği belirlendi.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Acı haberi alıp hastaneye gelen anne Beyza T., büyük üzüntü yaşarken kreş görevlilerine tepki gösterdi. Durumu ağır olan Berra, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, savcılık talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle