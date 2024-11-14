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Bursa’da dehşet! Eşini kemerle boğarak öldürdü çatıya çıkıp intihara kalkıştı
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Bursa’da dehşet! Eşini kemerle boğarak öldürdü çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 11:09

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda karısını kemerle boğarak öldüren şahıs çatıya çıkarak intihar girişimin de bulundu. İşte o anlar...

Olay saat 07.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Bülbüller sokakta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar.


İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlattılar.

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