Bursa'da aşırı sürat felaketi getirdi: 3 yaralı

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir lokantanın girişindeki aydınlatma direğini deviren otomobil, içeride müşterilerin bulunduğu lokantanın duvarına çarparak durabildi. Hız ibresi 170 kilometrede takılı kalan ve kullanılmaz hale gelen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Lokantanın cam vitrinine yönelen otomobilin son anda yön değiştirerek aydınlatma direğine çarpması olası bir facianın önünde geçerken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 2.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Davutdede Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Miray Güneş yönetimindeki 16 BJT 56 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağ tarafındaki lokantanın önünde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Şevket Cirte ve Seda Çalışkan yaralandı. Kazayı gören iş yeri çalışanları ve müşteriler yaralıların yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HIZ İBRESİ 170 KİLOMETREDE TAKILI KALDI

Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Ankara Yolu Caddesi'nde trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazada kullanılmaz hale gelen otomobilin hız ibresinin 170 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Direkteki akım, elektrik ekipleri tarafından kesilerek önlem alındı. Polis ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin lokantaya yönelmesi, son anda yön değiştiren otomobilin lokantanın önünde bulunan aydınlatma direğine çarpması ile lokantadaki çalışanlar ve müşterilerin yaralıları otomobilden çıkarması görüldü.