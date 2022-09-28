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Bursa'da bir ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi

Bursa'da bir ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi
28.09.2022 07:54 - Son Güncelleme: 28.09.2022 07:54

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Bursa'da ağaç park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. Şans eseri o esnada kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı park halindeki 3 otomobilin üzerine büyük bir gürültüyle devrildi. Seslere uyanan mahalle sakinleri gördükleri karşısında şaşkına dönerken durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağacın altında kalan otomobilleri kurtardı. Ağaç devrildiği esnada kimsenin olay yerinde bulunmaması büyük bir facianın önüne geçerken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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