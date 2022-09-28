Haberler Yaşam Videoları 20 yaşındaki Mervenur'u iple boğarak öldüren Gökhan Akyol'a ağırlaştırılmış müebbet! Cinayet anını anlattı: Mervenur kıyafetlerini çıkarttı...

20 yaşındaki Mervenur'u iple boğarak öldüren Gökhan Akyol'a ağırlaştırılmış müebbet! Cinayet anını anlattı: Mervenur kıyafetlerini çıkarttı...

20 yaşındaki Mervenur'u iple boğarak öldüren Gökhan Akyol'a ağırlaştırılmış müebbet! Cinayet anını anlattı: Mervenur kıyafetlerini çıkarttı...
28.09.2022 13:32 - Son Güncelleme: 28.09.2022 13:37

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Müge Anlı'da ortaya çıkan Mervenur Polat cinayetinde karar belli oldu. Antalya'da 4,5 ay boyunca kayıp olarak aranırken, binanın çatısında folyoya sarılı cesedi bulunan Mervenur Polat'ı (20) iple boğduğu ortaya çıkan Cüneyt Akyol, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Duruşma sonrası gözyaşlarıyla açıklama yapan anne Güler Polat, "İçimin ateş sönmedi ama biraz hafifledi" dedi. Katil Cüneyt Akyol, cinayeti "Mervenur'a 'Gökhan seninle ilişkiye girmek istiyor' dedim. Mervenur üzerindeki kıyafetleri çıkarttı. Ben de alt katta duran Gökhan'a 'Hadi gel; Merve, seni bekliyor' diye seslendim. Gökhan'dan cevap alamadım. Gökhan gitmişti. Gökhan gelmeyince Mervenur, beni aşağılamaya başladı. Bir anda kendimi kaybederek sepet ucuna bağlı çamaşır ipini Mervenur'un boynuna doladım ve üzerine basarak boğarak öldürdüm." sözleriyle anlattı.

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