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Bursa Büyükşehir’den BUDO açıklaması
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Bursa Büyükşehir'den BUDO açıklaması

Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 23:56 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 23:56

İstanbul'dan Bursa'ya hareket eden BUDO deniz otobüsünün makine dairesinde çıkan ve 5 kişinin dumandan etkilendiği olayla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Eminönü-Mudanya seferini gerçekleştirmekte olan Bursa Deniz Otobüsleri’ne(BUDO) ait Yıldırım Beyazıt isimli deniz otobüsümüzde, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19.50 sularında, geminin makinelerinden birinde yaşanan teknik zorlanma sonucu makine dairesinde küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir. Yangına, gemi personelimiz tarafından anında müdahale edilerek kontrol altına alınmıştır. Olayın ardından gemi, yalnızca bir makine ile, dalga boyunun 3 metreyi bulduğu olumsuz hava şartlarında Mudanya İskelesi’ne güvenli bir şekilde yanaştırılmıştır. Tüm yolcularımız sağlıklı bir biçimde tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmış olup, deniz ulaşımında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması için gerekli tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileriz."

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