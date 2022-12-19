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Oynadığı dizideki 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile bilinen Alpaslan Özmol'un, annesi Vicdan Özmol dün hayatını kaybetti

Oynadığı dizideki 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile bilinen Alpaslan Özmol'un, annesi Vicdan Özmol dün hayatını kaybetti
19.12.2022 18:13 - Son Güncelleme: 19.12.2022 18:16

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Oynadığı dizideki 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile bilinen Alpaslan Özmol'un, annesi Vicdan Özmol (78), dün hayatını kaybetti. Özmol, Bursa'nın Gemlik ilçesinde toprağa verildi.

Yaşam Videoları

Çocuklar Duymasın adlı dizide 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti. Acı haberi ise Özmol'un rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. Alpaslan Özmol da sosyal medya hesabından çocukken annesi ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Mekanın cennet olsun anneciğim" yazdı.

Bir süredir Alzheimer tedavisi gören Vicdan Özmol, Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gemlik Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

BABASI DA GEÇEN YIL HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Alpaslan Özmol'un babası Coşkun Özmol (87) da geçen yıl 14 Ekim'de yaşamını yitirdi. Baba Özmol, Gemlik ilçesinde toprağa verilmişti. (DHA)

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