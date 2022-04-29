RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Burdur Asri Mezarlığı'nda kız kavgası kamerada! Saç saça kız kavgasını çekirdek çitleyerek izlediler! | VİDEO HABER

Burdur Asri Mezarlığı'nda kız kavgası kamerada! Saç saça kız kavgasını çekirdek çitleyerek izlediler! | VİDEO HABER

Burdur Asri Mezarlığı'nda kız kavgası kamerada! Saç saça kız kavgasını çekirdek çitleyerek izlediler! | VİDEO HABER
29.04.2022 13:22

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Burdur'da, lise öğrencileri saç saça baş başa kavga ederken, bazı arkadaşları çekirdek yiyerek izledi. Birbirlerini yumruklayıp, saçlarını çeken kızlar, güçlükle ayırıldı.

Yaşam Videoları

Burdur Asri Mezarlık'ta toplanan lise öğrencilerinden 2 kızın bilinmeyen nedenle başlayan tartışması, kavgaya dönüştü.

Yere düşmelerinin ardından birbirlerinin saçlarını çekip, yumruklar atan kızları, bazı arkadaşları ise çekirdek yiyerek izledi.

Mezar taşına oturup, kavgayı izleyen öğrenciler, tarafları bir süre sonra ayırmaya çalıştı.

Kızları ayırmaya çalışanlar da bir ara kavgaya dahil olup, birbirlerini tekmeledi.

Arkadaşlarının kavgayı ayırmasının ardından öğrenciler, dağıldı.

Mezarlıkta yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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