Bolu’da hırsızlık anları kamerada: İş yerinden 5 bin lira çalındı!

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2025 18:03

Bolu'da bir şüpheli, gece saatlerinde zorla girdiği dükkanın kasasındaki paraları çalarak kayıplara karıştı. O anlar işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme Müdürü Mehmet Kalan, "Yaklaşık 5 bin liralık bir miktarın çalındığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkan önüne gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra dükkanın camını zorlayarak içeriye girdi. Direkt kasaya yönelen şahıs, yaklaşık 5 bin lira parayı aldıktan sonra dükkandan hızla uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, kasa bölümünün dağınık olduğunu ve paraların olmadığını fark ederek işletme müdürü Mehmet Kalan'a haber verdi. Kalan, kamera kayıtlarını izledikten sonra polis ekiplerini çağırarak şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı işletmeye ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüphelinin içeri girdiği anlar ve kasadaki paraları alarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polisler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"YAKLAŞIK 5 BİN LİRALIK BİR MİKTAR ÇALINDI"

Yaklaşık 5 bin lira çalındığını söyleyen Mehmet Kalan, "Hırsız gece saat 01.20'de iş yerimize camı zorla giriyor. İçeri girdikten sonra kasada bulunan bir miktar nakit parayı alıp aynı camdan geri çıkıp gitmiş. Sabah iş yeri çalışanları dükkânı açtığında kasa tarafının dağınık olduğunu fark ettiler ve beni aradılar. İş yerine geldiğimde güvenlik kamerası kayıtlarını inceledim ve hırsızlık olayı gerçekleştiğini gördüm. Yaklaşık 5 bin liralık bir miktarın çalındığını tespit ettik" dedi.

"BİR AN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUZ"

Hırsızın bir an önce yakalanmasını istediklerini belirten Kalan, "Olay polise intikal etti. Polis memuru arkadaşlara güvenlik kamerası görüntülerini teslim ettik. En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyoruz. Buradaki amacımız sadece para kaybı değil, aynı zamanda diğer esnafların da bu tür olaylara karşı tedbir almasını sağlamak. Bolu, bize yüksek yaşam kalitesi sunan, güvenli bir şehir olduğu için böyle bir hırsızlık olayıyla daha önce karşılaşmadık. Bu olayın üzerine düşülmesini ve hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.