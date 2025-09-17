Bolu’da feci kaza: Trafik polisi hayatını kaybetti!

Bolu'nun Mengen ilçesinde görevli bir polis memuru, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Olay, Mengen-Zonguldak kara yolu Dorukan Tüneli mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yapan 27 yaşındaki Talha Uluadaoğlu, Devrek istikametine motosikletiyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Uluadaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, genç polis memurunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Uluadaoğlu'nun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.