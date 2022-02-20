Boğazı kesilerek öldürülen taksicinin katil zanlısı Balıkesir'de yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi dere kenarında aracın bagajının içinde boğazı kesilerek cesedi bulunan Ayvalıklı taksi şoförü Atilla Bahçeci’nin katil zanlısı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Cuma günü öğle saatlerinde 10 T 3902 plakalı taksisine binen bir müşterisiyle çıkan 55 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Atilla Bahçeci’den haber alamayan aile ve meslektaşları durumu polise bildirdi. Ardından polis ve jandarma ekipleri kişinin bulunması için geniş çağlı arama çalışması başlattı. Güvenlik kameralarını takibe alan ekipler, Bahçeci’nin telefonunun en son sinyal verdiği İzmir’in Dikili ilçesi sınırlarındaki Salihleraltı mevkiinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu bölgede araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, taksi şoförünü aracın bagajında boğazı kesilmiş şekilde cesedini buldu. Bu sefer katil zanlısının bulunması için bölgede alarma geçen ekipler, katıl zanlısının 25 yaşındaki Ferdi Y. olduğunu tespit ettiler. Araştırma üzerine kişinin Edremit’te olduğu bilgisini alan Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Şüpheli Akçay Mahallesi’nde bulunan oto yıkamacısında yakalandı. Cinayet zanlısı şüphelinin işlemlerinin ardından Dikili jandarmasına teslim edileceği öğrenildi.