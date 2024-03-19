SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 19:34 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 19:34

Bodrum'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı, inşaatta çalışan bazı şüphelilerin göçmen kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonucunda, zanlıların yaklaşık 20 göçmeni önce bir otele, ardından da Türkbükü sahilindeki bir tekneye taşıdığı belirlendi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikleri sırada basın mensuplarına tepki gösterdi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ilçede inşaatta çalışan bazı şahısların, göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler, Ü.D, İ.Ş. ve M.E. adlı 3 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli şahısların gece saatlerinde yaklaşık 20 göçmeni önce bir otele, daha sonra Türkbükü sahilinde bulunan tekneye taşıdıkları belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye sevk edildiği sırada yakınları basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalıştı. 3 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
Bingöllü şehidin dede evine Türk bayrağı asıldı!
19.03.2024Salı
Yüksekova'da dere taştı: Ahırları su bastı
19.03.2024Salı
Yer: Ankara! 16 yaşındaki silahlı saldırgan dehşet saçtı
18.03.2024Pazartesi
Sarıyer'de inanılmaz olay! Çöp konteynerindeki yazı cesede götürdü
18.03.2024Pazartesi
Erzincan'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 tutuklama!
17.03.2024Pazar
Bunlar da Var
​Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! | Zindan edeceğiz bu evi ona! 00:50
"Zindan edeceğiz bu evi ona!"
19.03.2024Salı
Gönül Dağı’nda büyük deprem! 132. Bölüm Fragmanına zelzele damgası! 00:49
Gönül Dağı'nda büyük deprem! 132. Bölüm Fragmanına zelzele damgası!
19.03.2024Salı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim 00:28
CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası!
19.03.2024Salı
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 14 yaş farkı var! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeliyle... 00:18
Bahar’ın Timur’un eski aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı!
19.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA