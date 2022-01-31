Bizim Köyün Kızları Kübra Ece öldü mü? Kübra Ece neden öldü? İntihar nedeni nİşanlısı mı?

Bizim Köyün Kızları yarışmasıyla adını duyuran Kübra Ece'den sevenlerini kahredecek haber geldi. 30 yaşındaki Kübra Ece intihar ederek hayatına son verdi. Gelen bu kötü haberin ardından Kübra Ece'nin yakınları yasa boğuldu. Peki, Kübra Ece kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? İşte habere dair detaylar...

ARKADAŞI ACI HABERİ DUYURDU

Kübra Ece'nin hayatını kaybettiği haberini sosyal medya fenomeni Habibe Durkaya açıkladı. Durkaya "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

KÜBRA ECE KİMDİR?

Kübra Ece, yarışmada kendini, ''29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım.'' sözleriyle anlatmıştı.

BİZİM KÖYÜN KIZLARI YARIŞMASI HAKKINDA

Yaptığı farklı projelerle Türk televizyonculuk tarihinde ilklere imza atan TRT 1, hafta içi her gün öğle kuşağında "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programıyla ekranlara gelmişti. Özlediğimiz köy yaşantısını evlerimize taşıyıp, unutmaya yüz tuttuğumuz adetleri, geleneklerimizi ve göreneklerimizi öğretmeye hazırlanan yarışmada 8 acemi kız iki takım halinde yarıştı.

Hayatlarında köy yaşantısını hiç deneyimlememiş yarışmacılar, doğal yaşam etaplarında mücadele verip, mutfak etaplarında da ellerinin lezzetlerini konuşturdular. Bizim Köyün Kızları çiftliğinde dev bir otağ çadırında Türk mutfağının en lezzetli yemeklerini yapacak olan yarışmacılar hem öğrenecekler hem de amansız bir yarışın içine girdiler.