Beyoğlu’nda kadına şiddet: Bekçi, saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 13:30

Olay, 1 Nisan Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Rıhtım Aralığı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram M. (24) isimli yabancı uyruklu şahıs, yanındaki kadına fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada sokaktan geçen mahalle bekçisi Y.S., olayı fark ederek hemen müdahale etti.

Elini Beline Atınca Vuruldu

Bekçi, önce sözlü uyarıda bulundu ancak şüpheli bu uyarıya aldırış etmeyip tartışmaya girdi. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle şüpheli, bekçiye yumrukla saldırdı. Bekçi Y.S., karşılık verirken şahsın elini beline attığını fark edince olası bir silah tehdidine karşılık tabancasını kullanmak zorunda kaldı. Bekçi, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, şüphelinin kadına yönelik şiddet ve bekçiye saldırı nedeniyle hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Kameralara Yansıdı

Yaşanan olay ve bekçinin müdahale anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde şüphelinin kadına şiddet uyguladığı, ardından bekçiye saldırdığı ve bekçinin silahını kullanarak şahsı durdurduğu net bir şekilde görüldü. Olay, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.