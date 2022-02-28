Haberler Yaşam Videoları Beyoğlu spor salonu cinayetinde 5 yıl sonra karar

Beyoğlu spor salonu cinayetinde 5 yıl sonra karar

Beyoğlu spor salonu cinayetinde 5 yıl sonra karar
28.02.2022 11:32

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:14
Yolunu kaybeden yaşlı adama...
Ana Sayfa 00:31
Ukrayna'da Rus bombardımanı...
Ana Sayfa 01:42
Maskeli hırsızların merdiven...
Ana Sayfa 01:27
İstanbullular dikkat! Kar...
Ana Sayfa 02:30
Adana'da yaşlı adamın talihsiz...
Ana Sayfa 01:13
Lüks araçların aynasını çalan...
Ana Sayfa 01:32
72 ton sahte akaryakıt...
Ana Sayfa 01:59
Sakarlığın bu kadarı! Hem...
Ana Sayfa 02:03
Çanakkale Mobil Müze Tırı...
Ana Sayfa 01:45
Rusya tekrardan balistik...
Ana Sayfa 02:49
Evi yakacağım dedi kendisini...
Ana Sayfa 09:12
AB'den peş peşe yaptırımlar

eyoğlu’nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığa müebbet, 3 sanığa 12’şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Karar sonrası maktulün eşi, ‘’Adalet yerini buldu diyorum şu an için’’ dedi. Beyoğlu’nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 1’i firari 4’ü tutuklu olmak üzere toplamda 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, maktul Gökhan Sarı’nın eşi Elif Sarı, annesi Hatçe Sarı ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari olan sanık Okan Hasoğlu duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Evren Büyükkeskin, Şenol Parlak, Ufuk Köse ve Şükür Yılmaz da mahkemeye katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Şuayip Doğanay, Savaş Elagöz, Oktay Öztürk, Murat Tosun ve Murat Hoşgör ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA