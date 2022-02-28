Beyoğlu spor salonu cinayetinde 5 yıl sonra karar

eyoğlu’nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 9 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığa müebbet, 3 sanığa 12’şer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Karar sonrası maktulün eşi, ‘’Adalet yerini buldu diyorum şu an için’’ dedi. Beyoğlu’nda 2017 yılında sahibi olduğu spor salonunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Gökhan Sarı cinayetiyle ilgili 1’i firari 4’ü tutuklu olmak üzere toplamda 9 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, maktul Gökhan Sarı’nın eşi Elif Sarı, annesi Hatçe Sarı ve taraf avukatları hazır bulundu. Firari olan sanık Okan Hasoğlu duruşmaya katılmazken, tutuksuz sanıklar Ali Yıldız, Evren Büyükkeskin, Şenol Parlak, Ufuk Köse ve Şükür Yılmaz da mahkemeye katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Şuayip Doğanay, Savaş Elagöz, Oktay Öztürk, Murat Tosun ve Murat Hoşgör ise SEGBİS aracılığıyla bağlandı.