Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın paniği: Çalışanlar tahliye edildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden alevler yükselmeye başladı.

Bölgede bulunan sanayi sitesinin içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

65 bin metrekare olan ve bittiğinde 301 dükkana ev sahipliği yapacak olan iş merkezi çalışanları büyük bir panik yaşadı.

"500 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ"

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İnşaat alanında çalışan yaklaşık 500 personel hemen tahliye edilirken 2 adet kule vinç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi alana sevk edildi. Yaklaşık iki saat sonra kontrol altına alınan yangına, tedbir amaçlı yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Çevre ilçelerden su tankerleri de itfaiye ekiplerine yardım etmek için alana sevk edilirken inşaat alanında hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili ekiplerin çalışması devam ediyor.