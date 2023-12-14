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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 00:25 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 00:32

Beylikdüzü E-5 Karayolunda seyir halindeki araç alev alev yandı!

Beylikdüzü E-5 Karayolu Güzelyurt mevkii Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 DOB 049 plakalı otomobilde henüz nedeni bilinmeyen yanma oluştu. Araçtan dumanlar yükselirken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken olay yeri duba ile kapatıldı. Yangında yaralanan olmazken olay sebebiyle trafik akışında yoğunluk oluştu. Araçtan dumanların yükseldiği o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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