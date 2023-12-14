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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023, 00:23 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023, 00:28

🚢İzmit Körfez’inin ortasında can pazarı kamerada: Batan yüzer havuzdan denize atladılar

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Yachtley Tersanesi’ne ait yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Korku dolu anların yer aldığı görüntüde, yüzer havuzda bulunan kişilerin denize atladığı görülüyor.

Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan Yachtley Tersanesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 24 kişinin bulunduğu yüzer havuz, yat alma manevrası esnasında battı. Paniğin yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce batan yüzer havuz içerisinde bulunan 1 kılavuz kaptan, 20 çalışan ve 3 dalgıç, başka bir tekneye alarak kurtardı. 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"BATAN YÜZER HAVUZDAN DENİZE ATLADILAR"

Öte yandan, yüzer havuzun battığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüde, yüzer havuzdan İzmit Körfez'ine atlayan kişilerin olduğu görülüyor.

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