RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş’ta acı olay! Lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti

Beşiktaş’ta acı olay! Lise öğrencisi viyadükten atlayarak intihar etti
06.04.2022 00:17 - Son Güncelleme: 06.04.2022 00:27

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İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde acı bir olay yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğünden atlayan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşam Videoları

Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğünden atlayan 14 yaşındaki lise öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30'da Beşiktaş Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Yolu Ortaköy Viyadüğüne gelen 14 yaşındaki lise öğrencisi, henüz bilinmeyen bir nedenle viyadükten atlayarak intihar etti. Gencin viyadükten aşağı atladığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Lise öğrencisinin cansız bedeni cenaze aracı otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Liseli gencin intihar sebebi araştırılıyor.

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