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Berlin‘de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı

Berlin‘de ayçiçek yağı krizi: Raflar boş kaldı
26.03.2022 12:36 - Son Güncelleme: 26.03.2022 12:36

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Almanya'da, Ukrayna-Rusya savaşının ardından ortaya çıkan ayçiçek yağı sıkıntısı nedeniyle marketlerdeki raflar boş kaldı. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamaların ardından birçok ülkede ayçiçek, koza ve mısır yağı sıkıntısı oluştu. Özellikle ayçiçek yağında yaşanan sıkıntının temel nedeni ise, ihracatta yüzde 51 ile ilk sıralarda yer alan Ukrayna ve yüzde 27 ile onu takip eden Rusya arasındaki kriz. Ayçiçek yağı tüketiminin oldukça yüksek olduğu Almanya, sadece Ukrayna'dan yıllık 20 ile 30 bin ton arası ayçiçek yağı satın alıyor.

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