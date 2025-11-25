Bayrampasa midibüs kazası: İrvet Akgün hayatını kaybetti!

Midibüsten inerken düştü, altında kaldı

Bayrampaşa'nın Terazidere Mahallesi Baki Sokak'ta meydana gelen kazada, midibüsten inmek isteyen 61 yaşındaki İrvet Akgün dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada şoför Malik A.'nın hareket ettirdiği midibüs, Akgün'ün üzerinden geçti.

İtfaiye ekipleri çıkardı, hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akgün, aracın altından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Görgü tanığı: "Görmediği için frene basamadı"

Kazayı gören Hakan Obay, "Arkadaşımız hanımını otobüse bindirmiş. Kadın aşağıya düşünce altına almış. Görmediği için frene basamamış. Kadını otobüsün altından çıkardık." diye konuştu. Şoförün ifade vermek üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.