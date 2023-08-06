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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023, 22:42 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023, 23:10

Batman’da fünye ile patlatılan şüpheli valizden kefen çıktı

Batman'da, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin yol kenarına bıraktığı şüpheli valiz bomba imha ekiplerince kontrollü olarak fünyeyle patlatıldı. Valizden beyaz kefen çıktı.

Batman Belde mahallesinde akşam saatlerinde yol kenarında valiz gören vatandaşlar, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri valiz çevresine güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Valizin bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrollü olarak fünye ile patlattı. Şüpheli valizden kefen çıktı. Polis ekiplerince beyaz kefen ve valiz incelemeye alındı. Trafiğe kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı.

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