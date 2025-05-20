Batman’da feci kaza: Namaz çıkışı otomobil çarptı! 1 ölü

Giriş Tarihi: 20.05.2025 00:31:19 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 00:50:58

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Samanyolu köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, namazdan dönen bir kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, 57 yaşındaki İsmail Tokdemir, camide namaz kıldıktan sonra otomobiline binmek üzere yolun karşısına geçmek istediği sırada bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Tokdemir için çevredeki vatandaşlar durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tokdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tokdemir'in cenazesi Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.