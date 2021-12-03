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Başkent'te bir kuruyemiş dükkanında çökme meydana geldi

Başkent'te bir kuruyemiş dükkanında çökme meydana geldi
03.12.2021 09:18
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Ankara’nın Mamak ilçesinde bir inşaatta yapılan çalışma sonucunda kuruyemiş dükkanının çıkma tarafı çöktü. Olayın gece yaşanması ve dükkanın kapalı olması bir facianın önüne geçti. Saat 01.45 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi Özalp Caddesinde 3 katlı bir iş yerinin giriş kısmında bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddialara göre, bir inşatta yapılan çalışma sonucunda yan tarafta bulunan kuruyemiş dükkanının çıkma tarafı çöktü. Çökme sonucunda markette bulunan bazı eşyalar ise inşaat alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek market çalışanlarına haber verdi. Olay yerine gelen çalışanlar markette gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ayrıldı. Polis ise tedbir amaçlı sabaha kadar olay yerinde beklerken, çökmenin gündüz yaşanmaması ise büyük facianın önüne geçti.

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