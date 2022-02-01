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Basın Ekspres’te park halindeki minibüse hafif ticari araç çarptı 3 kişi yaralandı

Basın Ekspres’te park halindeki minibüse hafif ticari araç çarptı 3 kişi yaralandı
01.02.2022 08:58

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TEM Otoyolu Basın Ekspres Bağlantı Yolunda arıza nedeniyle sağ şeritte duran minibüse hafif ticari araç arkadan çarptı. Kaza nedeniyle yaralanan 3 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Basın Ekspres Bağlantı Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 59 VB 018 minibüs arıza nedeniyle yolda kaldı. Bunun üzerine sürücü minibüsü sağa çekti. Minibüsün durduğunu fark edemeyen 34 ZH 426 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün alkollü olduğu iddiasıyla çarptı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapalı olan yol daha sonra açıldı.

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