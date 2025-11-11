Bartın'da yolcu minibüsü ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Bartın'ın Amasra ilçesinde yolcu minibüsü ve otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Bartın Amasra ilçesi Uğurlar kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kavşak noktasından çıkış yapan 74 BG 211 plakalı otomobil, seyir halindeki 74 M 1001 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazada minibüsün 2 tekerinin de yarılması kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

