Başkan Erdoğan Ömer Halisdemir Anıtı önünde dua etti
Başkan Erdoğan Ömer Halisdemir Anıtı önünde dua etti
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 14:42
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 14:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki iftar programının ardından Mehmetçik ile birlikte 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in anıtını ziyaret ederek dua etti.
