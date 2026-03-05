CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Ömer Halisdemir Anıtı önünde dua etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndaki iftar programının ardından Mehmetçik ile birlikte 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in anıtını ziyaret ederek dua etti.

