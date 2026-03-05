CANLI YAYIN
Adana'da eşini bıçaklayan kadın tutuklandı: 'Bir anlık sinirle yaptım'
Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2026 11:13
Adana’da tartıştığı eşi İlker Ç.’yi (39) bıçakla yaralayan Çiğdem Ç. (39), ekipler gelince odasının kapısını kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Bıçakla kendisine zarar vermesi engellenip gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde, “Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım” diyen Çiğdem Ç., tutuklandı.
