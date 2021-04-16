RAMAZAN İMSAKİYE
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Bartın'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!

Bartın'da katliam gibi kaza! Kafa kafaya çarpıştılar!
16.04.2021 13:54
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Son dakika haberleri... Bartın’da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Bartın Kozcağız yolu Budakdüzü mevkiinde meydana geldi. Avni Demirel (47) yönetimindeki 74 AAH 411 plakalı otomobil karşı yönden gelen Seçkin Karduz idaresindeki 34 SF 3938 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Otomobil motor kısmında ikiye bölünürken, sürücü Avni Demirel camdan fırlayarak yaklaşık 10 metre ileriye düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Avni Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Seçkin Karduz kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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