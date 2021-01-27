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Bartın'da fırtına okul çatısını uçurdu

Bartın'da fırtına okul çatısını uçurdu
27.01.2021 14:57
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Son dakika haberine göre yurt genelinde birçok ilde etkili olan fırtına Bartın'da bir okulun çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar etrafa saçılırken, okul önündeki ağaçlar da parçalar nedeniyle kırılarak zarar gördü.


Bartın'ın Arıt köyünde bulunan Yatılı Bölge Okulu'nun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Okul önündeki çok sayıda ağaç da kırılarak zarar gördü. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, saatte 40 kilometre hıza ulaştı.

Arıt köyünde bulunan Yatılı Bölge Okulu'nun çatısı, öğle saatlerinde rüzgar nedeniyle uçtu. Okulda öğrencinin olmaması şans olarak değerlendirilirken, bahçedeki ağaçların çoğu kırılarak zarar gördü. Okul yöneticileri çatıdan parça düşmesine karşı şeritler çekerek önlem aldı.

Caminin hoparlöründen vatandaşların şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istenirken, rüzgar bölgede etkisini sürdürüyor. Çatıda oluşan hasar havadan drone ile görüntülendi.

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