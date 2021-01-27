Haberler Video Yaşam Videoları Adana'da şoke eden olay! 15 yıl önce ölen babasının mezarı başında ölü bulundu

Adana'da şoke eden olay! 15 yıl önce ölen babasının mezarı başında ölü bulundu

Adana'da şoke eden olay! 15 yıl önce ölen babasının mezarı başında ölü bulundu
27.01.2021 12:35
Ana Sayfa 09:05
Antalya'da fırtına hayatı felç...
Ana Sayfa 03:06
Komodo ejderi gebe geyiği...
Ana Sayfa 05:11
20 saniyelik felaketin yeni...
Ana Sayfa 01:08
İstanbul'da kar yağışı...
Ana Sayfa 02:31
Yön tabelası yola devrildi!...
Ana Sayfa 05:24
HDP'ye kapatma davası açılacak...
Ana Sayfa 00:59
'Bağcılar'da su satan çocuk'...
Ana Sayfa 01:16
Şenocak'tan Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 11:19
Bilim Kurulu üyesi normalleşme...
Ana Sayfa 00:20
Şiddetli lodos o ilimizi savaş...
Ana Sayfa 02:18
İstanbul'da feci kaza!...
Ana Sayfa 03:44
17 yaşındaki genç kızın...

Adana'da 26 yaşında bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. İntihar etmiş olabileceği düşünülen gencin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.


Adana'da bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Burak Mezarlığında meydana geldi. Güvenlik görevlileri mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112'yi aradı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsın karnına pompalı tüfekle bir el ateş edildiğini ve öldüğünü tespit etti.

Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini ve şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



Yapılan çalışma sonucunda şahsın 26 yaşındaki Hidayet Ablak olduğu belirlendi. Mezarın da 2006'da kaybettiği babası Mehmet Ablak'a ait olduğu anlaşıldı. Polis olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçirirken, Ablak'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ablak'ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Ablak'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşam Videoları