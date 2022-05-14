Balıkesir'de acı olay! Serinlemek için dereye giren çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde serinlemek için Kille deresine giren 4 çocuktan biri boğularak hayatını kaybetti.



Olay Kepsut ilçesinde meydana geldi. Kepsut Kille deresinde bulunan 1 köprü civarında serinlemek için suya giren 4 çocuktan Hasan O. (13) sudan çıkmaması üzerine birlikte dereye gelen arkadaşları polise ihbar etti.

İhbar üzerine dereye gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD'a bağlı dalgıçlar uzun süren aramalardan sonra 13 yaşındaki Hasan O.'nun cansız bedenini sudan çıkardılar. Kepsut Oktay Koçman Ortaokulu 7/A sınıf öğrencisi olan Hasan O.'nun Anne ve babasının ayrı yaşadığı ve dedesi tarafından bakıldığı ve ayrıca yatılı olarak yurt da kaldığı öğrenildi. Hasan O.'nun naaşı Kepsut ilçe entegre Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ve savcılık olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.