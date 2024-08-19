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Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Manisa-Uşak yangınları kontrol altında
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Bakan İbrahim Yumaklı duyurdu: Manisa-Uşak yangınları kontrol altında

Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024, 11:10   |   Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024, 11:11

Yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda Kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı, "Aydın Bozdoğan’daki yangın büyük oranda kontrol altında. İzmir Menderes Muğla Ula ve Yatağan’daki yangınlar kısmen kontrol altında. Ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sürüyor." dedi.

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