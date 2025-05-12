Bahçelievler’de dehşet anları kamerada: Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı!

Giriş Tarihi: 12.05.2025 16:58:32

İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi. 6 Mayıs Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, Güney Düzyer ile Barış İmirgi arasında çıkan tartışma kısa sürede vahşete dönüştü.

İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Güney Düzyer ve Barış İmirgi sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü. Sinirlerine hakim olamayan Düzyer, cebinden çıkardığı bıçakla İmirgi'yi 11 yerinden bıçakladı. Saldırganın, olay sırasında "Seni öldürürüm demedim mi?" diye bağırdığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağır yaralanan Barış İmirgi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Güney Düzyer ise olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Düzyer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.