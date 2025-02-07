SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bağcılar’da polise bıçakla saldırı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Haberler Yaşam Videoları

Bağcılar’da polise bıçakla saldırı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 15:25

İstanbul Bağcılar’da devriye aracı içerisinde bekleyen polis memuruna şüpheli bir şahıs bıçakla saldırdı. Polis aracının kapısını açarak polis memurunu bıçaklaya yaralayan şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken, yaşanan saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracını açarak polis memuruna bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.


İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ankara’da sahte içkiden 33 ölüm!
07.02.2025Cuma
Sıla Bebek davasında karar çıktı: Anneye 27 yıl 9 ay hapis
07.02.2025Cuma
İstanbul'da kauçuk imalathanesinden alevler yükseldi
07.02.2025Cuma
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
07.02.2025Cuma
Antalya'da ''Hücre-9'' operasyonu!
07.02.2025Cuma
Bunlar da Var
Ersan Şen’den Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede? 01:36
''İnsanlar hizmet için oy verdi, hizmet nerede?''
07.02.2025Cuma
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE 09:41
Boluspor 1-4 Galatasaray | MAÇ ÖZETİ İZLE
06.02.2025Perşembe
Takvim.com.tr Reis’e iletin denilen videoya ulaştı! Depremde can veren Fatma Dizlek teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi 00:28
"Reis'e iletin" diyerek izletti!
06.02.2025Perşembe
Marul yüklü TIR’a uyuşturucu operasyonu! 00:57
Marul yüklü TIR'a uyuşturucu operasyonu!
06.02.2025Perşembe
CANLI YAYIN