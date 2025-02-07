Bağcılar’da polise bıçakla saldırı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 15:24 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 15:25

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs meydanda park halinde bulunan devriye polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakınan şahıs, polis aracını açarak polis memuruna bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden uzaklaştı.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolundan bıçakla yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.