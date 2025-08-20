Bağcılar’da dehşet: İşten kovulan adam kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladı

OLAY AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Aynı iş yerinde çalışan Z.S. ile E.Y. arasında bir süredir gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. İkili arasında iş yerinde yaşanan tartışma sonrası iş yeri sahibi E.Y.'yi işten çıkardı.

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLI SALDIRI

İşten kovulmaya sinirlenen E.Y., iş çıkışında Z.S.'yi takip etti. Genç kadına sokak ortasında saldıran E.Y., elindeki bıçakla defalarca vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Z.S. ağır yaralandı.

MAHALLELİ LİNÇ ETMEYE KALKTI

Olayı gören mahalle sakinleri, kaçmaya çalışan E.Y.'yi yakalayarak linç etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Yaralanan E.Y. polis aracına alınarak hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Z.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.